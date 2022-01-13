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28 ilde tefecilere yönelik 'Kene' operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 kişiye yönelik 'Kene' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2022 Perşembe 10:45
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28 ilde tefecilere yönelik 'Kene' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu, şüphelilerin verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek, bu senetler üzerinde 500 bin lirayı 5 milyon TL yaptıkları, acil nakte ihtiyacı olan vatandaşlara pos cihazında 3 bin lira çekip 2 bin 300 TL verdikleri belirlendi. Ayrıca, ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşların ev, araç ve arsalarını haksız olarak elde ettikleri, yine borç verilen parayı ödeyemeyen kişileri darbettikleri tespit edildi.

Belirlenen 160 şüpheliye yönelik, aralarında Ankara ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde 'Kene' adı verilen operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 133'ü hakkında gözaltı kararı verilirken, 27'si de ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulAnkaraPolisçeteörgütOperasyonKene Operasyonu
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