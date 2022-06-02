Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.583,17
ALTIN
981,76
DOLAR
16,47
STERLİN
20,83
EURO
17,71
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı...
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
Flaş Haber
MSB: 1 asker şehit oldu
Kapat

Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı turistlik Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ormanda 81 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 13:22
Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

İl Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyaka Mahallesi'nden Yunan adalarına göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler, 29 Mayıs'ta kaçak göçmenlerin içerisinde bulunduğu 5 minibüsü takibe aldı. Daha sonra ormanda durdurulan araçlarda yapılan aramada 81 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 6 Türk de gözaltına alındı. Ayrıca araçlardan 17 şambrel, 4 hava pompası, 1 şişme yelek ve 1 şişme bot ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri E.Ç., N. G., M. K., Ö. K., G.G., ile R. A. tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaUlaAkkaya MahallesiKaçakGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizde ceset bulundu
Denizde ceset bulundu
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans