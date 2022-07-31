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Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı

ANKARA'da, Çankaya ve Mamak'taki 3 ayrı Cemevi'ne saldıran A.O.K., gözaltına alındı. Saldırı anı ise Cemevlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

31 Temmuz 2022 Pazar 09:20
Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı

Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle teker teker Cemevlerine giren A.O.K., girdiği Cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren A.O.K. Cem yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı. Saldırı anı, Cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 

'TAHKİKAT ÇOK YÖNLÜ DEVAM ETMEKTEDİR'

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.  Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir" denildi. 

BAKAN SOYLU: ZANLI, ESKİŞEHİR'E GİDERKEN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine saldıran A.O.K.'nın Eskişehir'e giderken yakalandığını belirterek, "Çankaya'da bir, Mamak'ta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti. 

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine yapılan saldırıyı kınayarak, "Ankara'da Cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin Cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

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AnkaraMamakCemeviSaldırıAnkara İl Emniyet MüdürlüğüAdalet BakanlığıIçişleri BakanlığıBekir BozdağSüleyman SoyluMuharrem AyıOruç
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