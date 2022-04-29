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Ankara'da bayram öncesi 'gıda' denetimi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2022 Cuma 15:52
Ankara'da bayram öncesi 'gıda' denetimi

ANKARA - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, çikolata ve unlu mamul imalathaneleri ile pastanelerde denetim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ramazan ayında 7 bin 500 işletmeyi denetlediklerini ve 1000 işletmeye para cezası uyguladıklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 320 gıda kontrolörü, Ramazan Bayramı öncesinde tüketimi artan gıdaların satıldığı 25 iş yerinde denetim yaptı. Ankara'nın tüm ilçelerindeki eş zamanlı denetimlerde, tatlı ve çikolata satışı yapan yerler ile unlu mamul imalathaneleri ile pastaneler kontrol edildi. Denetlenen iş yerlerinde hijyen ve temizlik koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ile içerdiği katkı maddeleri incelendi. Bazı gıdalardan alınan numuneler, laboratuvar incelemesine gönderildi. Tespit edilen eksikliklerle ilgili de tutanak tutuldu ve bu eksiklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verildi.

'2022'DE 32 BİN 500 GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Korkmaz, bayram öncesi bazı ürün gruplarında hareketlilik olduğunu hatırlatarak, "Tüketimde bir artış var ve bunu da fırsat bilen bazı çevreler var. Hiçbir şekilde merdiven altı üretim yapan yerlerde gıda satışına müsaade etmeyeceğiz. Ruhsatsız ve kayıt belgesi olmayan yerlerde ürün satışına müsaade etmeyeceğiz. Bu konularla ilgili vatandaşımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığı zaman bakanlığımızın 174 Alo Gıda Hattı'na ya da doğrudan il müdürlüğümüze müracaat edebilirler. Yıl boyunca 2022 yılı içerisinde yaklaşık 32 bin 500 civarında gıda denetimi gerçekleştirdik ve bu denetimlerde 1750 olumsuzluk tespit ettik. İşletmelerin eksiklerini tamamlaması için bir kısmına süre verildi, bir kısmına da idari yaptırım uygulandı. 2022 yılı içerisinde işletmelere yaklaşık 5 milyon idari yaptırım cezası uygulandı. Ramazan ayı içerisinde de yaklaşık 7 bin 500 denetim gerçekleştirdik ve bu denetimlerde 1000 tane olumsuzluk tespit ettik. Yıl boyunca da gıda güvenilirliği konusunda denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBayramGıda Denetimi
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