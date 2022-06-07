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Ankara'da sağanak

ANKARA'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 15:52
Ankara'da sağanak

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

BELEDİYEYE 401 İHBAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Ankara'da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda belediyeye şu ana kadar 401 ihbar ulaştığı ve tüm ihbarlara müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alt geçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraYağmurYağış
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