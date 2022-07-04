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Balıkesir'de katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, 2'si çocuk, 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerden 4’ünün aynı aileden olduğu belirtildi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:12
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında İstanbul- İzmir otoyolunun Savaştepe gişesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Bedri Kepiç (34) yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil, Savaştepe ilçesi Karaçam mevkisindeki dinlenme tesisine girmek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Salih Arslan (25) yönetimindeki 35 POL 36 plakalı otomobil, Kepiç'in aracına çarptı. Kazada, sürücülerden Bedri Kepiç, yanındaki eşi Beyhan (28), çocukları B.Ö. (2) ve B.K. (1) ile yakınları Seyhan Akkuş (47) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Kazım Akkuş (32) ile diğer araç sürücüsü Salih Arslan ise yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesini kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından ölen 5 kişinin cansız bedenleri Savaştepe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İki vatandaşımız da yaralı olarak kurtuldu. Hastanede tedavi altında. Durumları iyi. Kazanın nedeni araştırılıyor. Kamera kayıtları ve oradaki görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkacak bir süreç. Üzücü bir kaza. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirSavaştepeKazaTrafik Kazası
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