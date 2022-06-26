Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi

Kent merkezi ile ilçelerde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Potbaşı ve Muratbey köylerindeki dereler taştı. Derelerin taşması ile Bartın-Karabük yolu su altında kaldı. Kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, köylerdeki bazı evler ile tarım arazilerini su bastı.

Epçiler köyünde de yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Köye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderildi, inceleme yapıldı. Dere kenarındaki 6 ev için tahliye kararı verildi. Kumluca ve Hasankadı beldelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Derelerdeki su seviyesi yükselerek, risk oluşturmaya başladı. Bartın Valiliği ile ilçe belediyeler sel ve su baskınlarına karşı uyarırken, bölgede yağışın sürdüğü bildirildi.

60 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Kent merkezinde 50 ev ile iş yerinin bodrum katını su bastı. Kozcağız beldesinde de 10 ev ile iş yeri suya doldu. Bartın Valiliği, birçok köy yolu ile köprüde hasar olduğunu bildirdi ancak bu noktalara ulaşım sağlandığını açıkladı. Kozcağız, Kumluca, Hasankadı beldeleri ile Ulus ilçesi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinden kent merkezine gelen ırmaklarda 8 metreye yakın yükselme olduğu da kaydedildi. Yetkililer, belediye hoparlöründen saat başı anons yaparak, gece beklenen yağışa karşı tedbirli olunmasını istedi. Bu arada Bartın Valisi Nurtaç Arslan, merkez ile Kozcağız'da incelemelere yaparak yetkililerden bilgi aldı.