Bodrum'da yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

MUÄžLA'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde, sabahtanÂ itibaren etkili olan saÄŸanaktaÂ cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu; ekiplerÂ su baskÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± teyakkuza geÃ§ti.



Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce MuÄŸla ve Ã§evresi iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Bodrumâ€™daÂ sabah saatlerinden itibaren etkisini gÃ¶steren yaÄŸÄ±ÅŸta sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler,Â zor anlar yaÅŸadÄ±. GÃ¼mbet, Bitez, Ä°slamhaneleri, Turgutreis gibi noktalardaÂ cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu.Â Su birikintilerinin tahliyesi, belediye ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Ekipler, olasÄ± sel ve su baskÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± teyakkuza geÃ§erken, aralÄ±klarla devam eden yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n sabah saatlerine kadar etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesi bekleniyor.