Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.233,30
ALTIN
912,49
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,24
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli alacak
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel alım ilanı
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...

Bursa'da 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

BURSA'nın İznik ilçesinde yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'GÖL1 Huzur Güven Uygulaması'nda 319 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan sürücülere toplam 9 bin 878 lira para cezası uygulanırken, umuma açık yerlerde eksik evrakları bulunan işletmelere de idari işlem yapıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2022 Cuma 10:17
Bursa'da 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriyle, İznik ilçesinde 'GÖL1 Huzur Güven Uygulaması'gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı uygulamada şüpheli araçlar durduruldu, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Denetlemelerde 69 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan 5 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 878 lira para cezası uygulandı. 319 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, umuma açık alanlarda yapılan kontrollerde denetlenen 32 iş yerinden evrakları eksik olan 18 iş yerine idari işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaPolisAsayişUygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev ve bahçede çok sayıda silah ele geçirildi
Ev ve bahçede çok sayıda silah ele geçirildi
Hakkari'de 'Eren Kış-32 Operasyonu' başlatıldı
Hakkari'de 'Eren Kış-32 Operasyonu' başlatıldı
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans