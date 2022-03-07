Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.990,75
ALTIN
911,63
DOLAR
14,30
STERLİN
18,93
EURO
15,58
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bursa'da yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Kadir Yaman'ın (30) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan Kadir Yaman hayatını kaybederken diğer otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mart 2022 Pazartesi 04:11
Bursa'da yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi, çöplük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Demirtaş’tan Küçükbalıklı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Kadir Yaman idaresindeki 16 LJ 883 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil orta refüjü aşarak, karşı yönden gelen Nihal Toker yönetimindeki 77 AE 134 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, karşı şeride geçen otomobili sürücüsü Kadir Yaman otomobilde sıkışırken, diğer otomobilde bulunan Nihal Toker ile birlikte oğlu Y.E. Toker (4), Tuğba Kuşçu, Ömer Kuşçu, Şevval Kuşçu, E. Kuşçu (5) yaralandı. 

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Yaman’ı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı yolu araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Otomobilin kapılarını kesen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bir çocuk babası Kadir Yaman burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan 6 yaralının ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri çalışmalarının tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Son Güncelleme: 07.03.2022 10:20
Anahtar Kelimeler:
BursaDemirtaş MahallesiDemirtaş Yolu CaddesiKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maç izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü
Maç izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü
Marmara Denizi'nde gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde gemiler ve tekneler demir attı
MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans