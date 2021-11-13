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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak'ın ailesine taziye telefonu

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) ailesini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan, acılı anne-babaya başsağlığı diledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 15:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak'ın ailesine taziye telefonu

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beyhan ve Avni Cengiz çiftini evlerinde ziyaret ederek, taziye dileğini iletti. Bakan Gül, "Başımız sağ olsun. Allah sabır versin. Hepimizin yüreği dağlandı. Allah sizlere sabır versin" dedi. 

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Gül, daha sonra acılı anne ve babayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Önce Avni Cengiz ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin" dedi.

Acılı anne Beyhan Cengiz'e de başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im kızımızı cenneti cemaliyle müşerref eylesin. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki varmış. Allah sabrımızı artırsın" dedi. 

Bakan Gül'ün ziyaretinde daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

DHA

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Adalet BakanıAbdulhamit GülCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBaşak CengizTaziyeBaşsağlığı
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