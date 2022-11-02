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DAG'Ä±n aynalarÄ± yerleÅŸtiriliyor

ERZURUM'da, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve BÃ¼tÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile AtatÃ¼rk Ãœniversitesi'nin desteÄŸi ile yapÄ±mÄ± sÃ¼ren, 'TÃ¼rkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri' arasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k temel bilim yatÄ±rÄ±mÄ± olarak belirtilenÂ DoÄŸu Anadolu GÃ¶zlemevi'nde (DAG)Â Moskova'daki testleri tamamlanan aynalar kurulmaya baÅŸlandÄ±. 4 metre Ã§apÄ±ndaki ayna, uzmanlarca teleskoba yerleÅŸtirilirken, 90 ve 70 santimetre Ã§apÄ±ndaki 2 aynanÄ±n kurulumu iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 10:48
DAG'Ä±n aynalarÄ± yerleÅŸtiriliyor

AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Astrofizik AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bÃ¼nyesinde, deniz seviyesinden 3 bin 170 metre yÃ¼kseklikteki Karakaya Tepeleri'nde yapÄ±mÄ± sÃ¼ren DAG'Ä±n teleskobunda kullanÄ±lacak 4 metre ile 90 ve 70 santimetre Ã§apÄ±ndaki 3 ayna, geÃ§en yÄ±l KasÄ±m ayÄ±nda Moskova'da tamamlanan testlerinÂ ardÄ±ndan Rus askeri uÃ§aÄŸÄ± ile Erzurum'a getirildi. DAG'da sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± 29 Ekim'de aynalarÄ±n monte iÅŸlemlerine baÅŸlandÄ±. 4 metre Ã§apÄ±ndaki ayna, uzmanlarca teleskoba yerleÅŸtirilirken, 90 ve 70 santimetre Ã§apÄ±ndaki 2 aynanÄ±n kurulumu iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara ise devam ediliyor.

TESTLER SONRASI Ä°LK IÅžIK DA ALINACAK

DAG projesinin neredeyse sonuna geldiklerini sÃ¶yleyenÂ AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Astrofizik ve Uygulama Merkezi Teknik MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Onur ÅžatÄ±r, "Teleskobun en pahalÄ± parÃ§asÄ± olan 6,2 milyon euro deÄŸerindeki yekpare aynanÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±, monte edilmesi en riskli kÄ±smÄ±ydÄ±. 4 metre Ã§apÄ±ndaki ayna, teleskop Ã¼zerine kurulmuÅŸ durumda. Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyi gitmesi halinde, aynalarÄ±n montajÄ±nÄ± kasÄ±m ayÄ± ortalarÄ±na kadar tamamlamayÄ± planlÄ±yoruz" dedi.

Ä°nce ayarlarÄ±n ardÄ±ndan test aÅŸamasÄ±na geÃ§ileceÄŸini kaydeden Dr. ÅžatÄ±r, 2023'Ã¼n MayÄ±s ayÄ±nda teleskobun kullanÄ±labilir hale geleceÄŸini sÃ¶yledi. ÅžatÄ±r, teleskop ile gÃ¶zlemevindeki testlerin baÅŸlamasÄ±yla ilk Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n da alÄ±nacaÄŸÄ± sÃ¶yledi.

DOÄžU ANADOLU GÃ–ZLEMEVÄ°Â 

DoÄŸu Anadolu GÃ¶zlemevi, PalandÃ¶ken ilÃ§esine baÄŸlÄ± KonaklÄ± Mahallesi'ndeki 3,170 metre yÃ¼ksekliÄŸe sahip Karakaya Tepesi'nde 2012'de inÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ±. AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Astrofizik AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) DoÄŸu Anadolu GÃ¶zlemevi'nde, 4 metre Ã§apÄ± ile TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ve ilk kÄ±zÄ±lÃ¶tesi teleskobu bulunuyor. TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k, dÃ¼nyanÄ±n ise Ã¶nemli gÃ¶zlemevleri arasÄ±nda olacak DAG'da; yÄ±ldÄ±zlarÄ±n etrafÄ±ndaki gezegenleri ayrÄ±ÅŸtÄ±rabilecek, gÃ¶zlemleyebilecek 'koronograf' isimli alet de kullanÄ±lacak. Adapte optik sistemi ile atmosferik tÃ¼rbÃ¼lansÄ± minimum dÃ¼zeye indiren, gÃ¶zlem kalitesini de olabildiÄŸince artÄ±ran teknoloji kullanÄ±lacak.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DaÄŸDoÄŸu Anadolu GÃ¶zlemeviPalandÃ¶kenErzurum
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