Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.460,43
ALTIN
926,54
DOLAR
14,61
STERLİN
19,24
EURO
15,98
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...

Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi

ADANA’da hırsızların demirlerini çaldığı yüksek gerilim hattı direği devrildi. Akarcalı Mahallesi Muhtarı Şükrü Dişkaya, "Bunlar insanlıktan nasiplerini alsalardı, bu direğin kaç eve elektrik götürdüğünü düşünürlerdi” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Nisan 2022 Perşembe 09:33
Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi

Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi Muhtarı Şükrü Dişkaya, geçen ay mahalleye enerji taşıyan bir yüksek gerilim hattı direğinin demirlerini çalan hırsızlara tepki gösterdiği videoyu sosyal medyada yayınladı. Demir parçaları çalınan direk, daha sonra enerji dağıtım firması yetkilileri tarafından onarıldı. Polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Önceki gece aynı bölgeye yakın başka bir elektrik hattı direğinin demirleri de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Söz konusu direk, dün sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle devrildi. Tellerin kopunca bazı bölgeler elektriksiz kaldı.

‘İNSANLIKTAN NASİPLERİNİ ALMAMIŞLAR’

Direğin devrildiği yere giden Şükrü Dişkaya, durumun bölgede yaşayan insanları mağdur ettiğini söyledi. Bölgenin, enerji hatlarının geçiş bölgesi olduğunu söyleyen Dişkaya, "Önce mahalleye daha yakın bir direğin demirlerini çaldılar. Biz onu gördük, yetkililere bildirdik. Orada onarım çalışması yapıldı. Şimdi de bu direğin demirini çalmışlar ve devrilmesine neden oldular. Çalıp hurdacılara satıyorlar. İnsanlıktan nasiplerini almamışlar. Alsalardı, bu direğin kaç eve elektrik götürdüğünü düşünürlerdi" diye konuştu.

‘HIRSIZLIĞIN AÇIKLANABİLİR BİR TARAFI YOK’

Hırsızlığın açıklanabilir tarafının olmadığını söyleyen Dişkaya, “Hırsız bile kendi telefonu bu elektrik sayesinde şarj ediyor. Hırsızlığın açıklanabilir bir tarafı yok. Sosyal medyada dile getirmiştim. Bana tepki gösterenler, ‘şov yapıyorsun’ diyenler oldu. Fakat sonuç ortada. Neyse ki yetkililer hemen müdahale etti. Onarım çalışmaları başladı. Bu bizim ortak kullandığımız bir şey. Bunlar çalınmaz, Allah’tan korkun” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğirAkarcalı MahallesiElektrikDirekDemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram
Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram
Eski eşinin evinde boğularak öldürüldü
Eski eşinin evinde boğularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yüksekova'da Mehmetçiğe iftar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yüksekova'da Mehmetçiğe iftar sürprizi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans