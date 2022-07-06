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Denizde kaybolan İsmail’in cansız bedeni bulundu

TRABZON’un Of ilçesinde 3 gün önce denizde akıntıya kapılıp kaybolan İsmail Mete’nin (19) cansız bedeni bulundu.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:18
Denizde kaybolan İsmail’in cansız bedeni bulundu

Olay, 3 Temmuz’da ilçenin Kıyıcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla rüzgarlı havada denize giren İsmail Mete, dalga ve akıntının şiddetiyle denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarının 3'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde İsmail Mete’nin kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre mesafede sahilde cansız bedeni bulundu.

İsmail Mete’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Haberi duyup hastaneye gelen Mete’nin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

İsmail Mete, ilçede toprağa verilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonOfDenizKayıpBoğulmaİsmail Mete
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