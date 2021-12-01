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Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı

ADANA'da bir depoya yapılan baskında 3 bin 655 litre sahte içki ile 2 bin 250 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Aralık 2021 Çarşamba 10:07
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Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarının önlenmesi için yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde bir depoya baskın yapan ekipler, gizli bir bölmenin içinde 3 bin 655 litre sahte içki, sahte içki yapımı için hazırlanmış 2 bin 250 litre etil alkol, 1011 şişe kaçak içki, sahte içki yapımında kullanılan 50 aroma, bir alkometre, 5 bin sahte alkol etiketi, 150 alkol kiti ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDepoPolisBaskınKaçakSahteAlkolIçki
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