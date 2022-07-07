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Dilovası'nın 'kömür tozu' çilesi sona eriyor

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde belediye meclisi, oy birliğiyle aldığı kararla kömür depolanması ile paketlenmesini yasakladı. Kararla ilçede büyük sorun haline gelen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kaldırılması projesinde de son aşamaya gelindi. 45 senedir bölgede yaşadığını belirten Suphi Aydoğan, "Bu kömür bizi mahvetti. Burada toz, duman, kanser eksik olmaz. Hepsi de bu kömürün tozundan çıkıyordu" dedi.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:42
Dilovası'nın 'kömür tozu' çilesi sona eriyor

Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan kararla belediye, ilçe genelinde kömür depolanmasını ve paketlenmesini yasakladı. Kararla Çerkeşli Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir yaydığı kömür tozları nedeniyle büyük sorun haline gelen Kömürcüler OSB'nin kaldırılması projesinde de son aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 yıl önce Kömürcüler OSB'nin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Bölgedeki kömürlerin çoğunun boşatıldığı görülürken, kalan kömürlerin boşaltılması için bazı firmalar da gün sayıyor. İzmir Körfezi'ni etkileyen kömür tozları nedeniyle yıllardır sıkıntı çeken bölge halkı ise belediyenin aldığı kararla kirlilikten kurtulmayı bekliyor.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS'

Belediyenin aldığı kararı desteklediğini belirten esnaftan Mehmet Anlazuk, "Yıllardır bu konu hakkında çok büyük sorular yaşamıştık. Gerek solunum yolu hastalıkları gerekse çocuklarımız için bu konu hakkında çok mustariptik. Bu kararın alınması, bizim için büyük şans. Bu şansı gerçekleştiren kişilere de teşekkür ediyoruz. Bu bizim için daha temiz bir hava, daha yaşanabilir bir ortam yaratacak" dedi. 

'BU KÖMÜR BİZİ MAHVETTİ' 

45 senedir bölgede yaşadığını belirten Suphi Aydoğan ise kararın olumlu olduğunu dile getirip, "Bu kömür bizi mahvetti. Burada toz, duman, kanser eksik olmaz. Hepsi de bu kömürün tozundan çıkıyordu. Kaldırılmasını istiyorduk, neyse ki kaldırılacakmış. Bu saatten sonra rahatlayacağız. Kömür tozu nedeniyle çok fazla hastalık vardı. Bundan sonra düzelme olur inşallah" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliDilovasıKömürKömür Tozu
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