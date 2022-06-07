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Edremit Belediye Başkanı Arslan'a makamında saldırı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında darbedildi. Başkan Arslan'ın burnunda kırık oluşurken, daha önce belediye ile iş yaptığı belirlenen saldırgan Mecit T. gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 15:32
Edremit Belediye Başkanı Arslan'a makamında saldırı

Avcılar altı mevkisinde Edremit Belediyesi'ne ait bir arsayı, daha önce kiralayan kişiden devraldığı belirtilen Mecit T., iddiaya göre burada düzenleme yapmak için belediyenin iş makinelerini kullanmaya başladı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ücret ödemeden kullanıldığını öğrendiği iş makinelerini geri çektirdi. Çalışmaların durmasına sinirlenen Mecit T., makamına gittiği Belediye Başkanı Arslan'a kafa atarak darbetti. Olayın ardından Mecit T. gözaltına alındı. 

Burnunda kırık oluşan Başkan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Başkan Arslan, çıkışta gazetecilere konuştu.

'ŞAHSIMA DEĞİL, EDREMİT HALKINA YAPILDI'

Saldırgan ile kişisel bir husumeti olmadığını belirten Başkan Selman Hasan Arslan, "Bu kişiyle daha önceden tartışmışlığımız yok. Herhangi bir kişisel husumetimiz de yok. Görevimiz gereği makamımızda bir saldırıya uğradık. Saldırıyı kınıyoruz. Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Sayın İlçe Emniyet Müdürümüz, tüm devletimiz bu işi sahiplendiler, sağ olsunlar. Gerekli işlemler yapıldı. Bildiğim kadarıyla sanık gözaltına alındı. Hukuki işlemleri devam ediyor. Tabi ki şikayetçiyiz. Bu saldırı benim şahsıma değil; Edremit halkına yapılmış bir saldırıdır. İfademizi verdik, şikayetçi olduk. Bir kafa darbesi aldım, burnumda kırık var. Yarın küçük bir operasyon geçireceğim" dedi.

'DİK DURDUK, SALDIRI GERÇEKLEŞTİ'

Saldırı gerekçesi ile ilgili de detay veren Belediye Başkanı Arslan, "Bildiğim kadarıyla bu şahıs, birinden bir yeri devralıyor. Burada düzenleme yapmak istemiş. Bizim araçları orada kullanmış. O da nasıl oldu, bilmiyoruz. Biz de bunu tespit eder etmez, araçları geri çektik. 'Belediyenin yeri' diye kiracısı varsa niye hizmet edelim? Bu işleri kiracı yapacak. Öğrendik ki; herhangi bir makine ücreti de yatırmamış. Meclis kararlarıyla iş makinelerinin çalışma saati, ücretleri belli. 'Bu iş böyle olmaz' dedik. Böyle bir para yatırmadığını öğrendik ve müdahale ettik. Araçları hemen geri çektik. 'Kaç saat çalıştılarsa; bunun da ücretini şahsın adına tahakkuk ettirip hesabına geçirin' dedik. Olay, budur. Bugün de geldi, 'İnşaatı durdurmuşun, bu senin yerin' dedi. Böyle bir tehdit, şantaj gösterdi. Burada halkın adına görev yapıyoruz. Bu tür baskıyla, zorbalıkla Edremit halkının mallarını bir yere peşkeş çekmeyiz. Bu dik duruşumuz neticesinde de bir saldırı oldu" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitEdremit Belediye BaşkanıSelman Hasan ArslanDarpSaldırı
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