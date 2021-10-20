Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1429.96
ALTIN
533.44
DOLAR
9.3262
STERLİN
12.8521
EURO
10.8452
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...

Elazığ'da depremzedelere 526 konut için kura çekimi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2021 Çarşamba 13:26
0 Okunma
Elazığ'da depremzedelere 526 konut için kura çekimi

ELAZIĞ - Elazığ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından depremzedeler için yaptırılan 526 konut için kura çekimi yapıldı.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak Palu ve Kovancılar ilçelerinde yapılan 526 konut için AFAD İl Müdürlüğü'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan törene Vali Ömer Toraman da katılarak, ilk kurayı çekti.

Burada konuşan Vali Toraman, "Elazığ'da çok hızlı şekilde depremin yaraları sarıldı. Son eksik kalan işler de hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Bu çerçevede son 2 hafta içinde toplam bugün çekeceklerimiz de dahil olmak üzere 1683 konutun kurasını çekmiş oluyoruz. Bugün çekilecek kurayla 526 konutun sahibi belli olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Huzur, güvenlik içinde yeni konutlarına bir an önce taşınıp, burada yaşamalarını temenni ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonutKura çekimiElazığDepremzedeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama
MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama
İki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten öldü
İki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten öldü
Eşini, benzin dökerek yakan kocanın müebbet hapsi istendi
Eşini, benzin dökerek yakan kocanın müebbet hapsi istendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans