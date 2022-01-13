Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,064.21
ALTIN
800.72
DOLAR
13.67
STERLİN
18.79
EURO
15.68
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
Maltepe Üniversitesi araç satışı yapacak
Maltepe Üniversitesi araç satışı...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...

Elektrikli sobanın yatağını tutuşturduğu yangında can verdi 

BURSA'da, uyuduğu sırada elektrikli sobanın, yorganı ile yatağını tutuşturması nedeniyle çıkan yangında İbrahim Yılmaz (57), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2022 Perşembe 10:17
0 Okunma
Elektrikli sobanın yatağını tutuşturduğu yangında can verdi 

Olay, saat 07.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Erbaş Sokak'taki 3 katlı evin bodrum katında yalnız yaşayan İbrahim Yılmaz, elektrikli sobayı açıp uyudu. Bir süre sonra elektrik soba, yorgan ile yatağı tutuşturdu. Alevler, tüm odayı sararken, komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, kapıyı kırarak girdikleri evde alevlere kısa sürede müdahale edip, söndürdükten sonra yatağın kenarında Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İbrahim Yılmaz'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, komşuları da gözyaşı döktü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaElektrikli SobaSobaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta 170 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
Sivas'ta 170 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Jandarma kadın astsubaylar, köylerde KADES'i anlattı
Jandarma kadın astsubaylar, köylerde KADES'i anlattı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans