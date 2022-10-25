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Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü

İZMİR’in Bornova ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, yakınları aldıkları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

25 Ekim 2022 Salı 04:49
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 23.45 sıralarında Kemalpaşa Caddesi numara 258 önünde meydana geldi. Kemalpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan Rıza Baran (62) yönetimindeki 35 EMB 25 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağ tarafındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 41 AHZ 727 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Rıza Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın içerisinde sıkışan Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından 110 AKS ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Baran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kaza haberi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 41 AHZ 727 plakalı TIR'ın sürücüsü olduğu öğrenilen S.Ç., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaKemalpaşa CaddesiKazaTrafik Kazası
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