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Hafif ticari araç üst geçitten tren raylarına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafif ticari araç, üst geçidin demir bariyerlerini aşarak İZBAN raylarına uçtu. Meydana gelen kazada, hafif ticaride bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:47
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Hafif ticari araç üst geçitten tren raylarına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Cüneyt Süvarioğulları Sokak yakınındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu Kamil Gözlekçi idaresindeki 50 DF 138 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Caddesi yönünden Cüneyt Süvarioğulları Sokak'a seyir halinde olduğu sırada, çıktığı üst geçitteki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri aşarak üst geçidin duvarına çarptı ve daha sonra da İZBAN taylarına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı.

110 AKS ekipleri hafif ticari aracın bulunduğu noktaya ulaştı. İlk belirlemelere göre, hafif ticari araç içerisinde 2'si kadın olmak üzere 6 kişinin olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde, yolcu konumunda bulunan Ayşenur Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hatice Dinç, Doğucan Güler, Berkay Kaymakçıoğlu, Kamil Gözlekçi ve  Mehmet Can Karcı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Polis ve AKS ekiplerinin taşıdığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Bozkurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

DEHŞET DOLU ANLAR GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Öte yandan, meydana gelen feci kaza taksici olduğu öğrenilen Ümit Altınkaya(30), yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Hafif ticari aracın aşırı hızlı olduğunu ifade eden Altınkaya, “Muhtemelen 100 kilometre hızla geldi, ben şurada köşede oturuyordum. Gözümün önünde uçup, İZBAN duvarına çarptı ve rayların üzerine düştü. İlk müdahaleyi biz arkadaşlarla yaptık, daha sonra ekiplere haber verdik. Konuşamıyorum abi, çok etkilendim" dedi. 

ARAÇTAKİLERİN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaki araç sürücüsü başta olmak üzere yolcu konumundaki kişilerin de alkollü olduğu iddia edildi. Yaralıların hastanede alınacak, kan testinde alkollü olup olmadıkları belirlenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBayraklıİZBANKazaTrafik Kazası
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