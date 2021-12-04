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Halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Toplu ulaşım hatları kiraya verilecek

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Aralık 2021 Cumartesi 15:06
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Halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde 13 güzergâhta toplu taşıma hizmeti verecek 30 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını 10 yıllığına kiraya verecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale günü olan 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.12.2021 15:10
Anahtar Kelimeler:
Halk OtobüsüToplu UlaşımKiraya VerilecekYeni Çağrı
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