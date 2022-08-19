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İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü 

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, apartman inşaatının 4'üncü katından düşen kalıp ustası Hafız Yücel (39), hayatını kaybetti. 

19 Ağustos 2022 Cuma 12:28
İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü 

Olay, sabah saatlerinde, Beşağaç Mahallesi Nallıhan yolundaki apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatın 5'inci katı için beton kalıbı çakan Hafız Yücel, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan zemine düştü. Hareketsiz kalan Yücel'i gören iş arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, inşaatta çalışmalar sonlandırıldı. İnşaat firması hakkında ise soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBeypazarıInşaatIşçiKazaIş KazasıVefat
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