Ä°zmir'de 78 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 28 Ekim saat 07.35 sÄ±ralarÄ±ndaÂ Seferihisar aÃ§Ä±klarÄ±nda lastik bot iÃ§erisinde bir grup gÃ¶Ã§menin olduÄŸu bilgisini aldÄ±. Bunun Ã¼zerine bÃ¶lgeye hareket eden ekipler, denizde mahsur kalan 39 gÃ¶Ã§meni kurtararak kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. Ã–te yandan, 28 Ekim saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda ise Dikili ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda da kaÃ§ak gÃ¶Ã§men olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan ekipler, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda 39 gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan ve Yunanistan unsurlarÄ±nca TÃ¼rk kara sularÄ±na itilen toplam 78 gÃ¶Ã§men, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi.