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Ä°zmir'de 78 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Ä°ZMÄ°R'in Dikili ve Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan ve Yunanistan unsurlarÄ±nca TÃ¼rk kara sularÄ±na itilmeleri sonucu denizde mahsur kalan 78 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 10:12
Ä°zmir'de 78 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 28 Ekim saat 07.35 sÄ±ralarÄ±ndaÂ Seferihisar aÃ§Ä±klarÄ±nda lastik bot iÃ§erisinde bir grup gÃ¶Ã§menin olduÄŸu bilgisini aldÄ±. Bunun Ã¼zerine bÃ¶lgeye hareket eden ekipler, denizde mahsur kalan 39 gÃ¶Ã§meni kurtararak kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. Ã–te yandan, 28 Ekim saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda ise Dikili ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda da kaÃ§ak gÃ¶Ã§men olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan ekipler, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda 39 gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan ve Yunanistan unsurlarÄ±nca TÃ¼rk kara sularÄ±na itilen toplam 78 gÃ¶Ã§men, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDikiliSeferihisarKaÃ§akGÃ¶Ã§menSahil GÃ¼venlik
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