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İzmir'de, kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra alt yola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2022 Pazartesi 10:04
İzmir'de, kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Konaktan Bornova yönüne giden Osman Ö. (53) yönetimindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aştı. Kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler Osman Ö. ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Hülya Çapkınoğlu'nun cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakKamyonOtomobilKazaTrafik Kazası
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