İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e AKPM tarafından verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün töreni Antik Agora Ören Yeri’nde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla düzenlenen törende konuşan Soyer, pandemi, iklim krizi, savaşlar ve yaşanan felaketlerin vatandaşlara oy vermekten çok daha fazla sorumluluk yüklediğini ifade ederek, aktif yurttaşlığın özellikle yerelde demokrasinin temel öznesi olduğunu dile getirdi. İzmir’de aktif yurttaşlığı çoğaltmak için sosyal demokrasiyi, ekolojik demokrasi ve ekonomik demokrasiyle buluşturduklarını anlatan Soyer, “Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak için ise ekonomik demokrasiyi geliştiriyoruz. Tarım, enerji, ulaşım, inşaat ve geri dönüşüm sektörlerinde kooperatifçiliği yaygınlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın örgütlemesini destekleyerek üretimin öznesi haline getiriyor ve aynı zamanda yöneten olmasını sağlıyoruz. Biliyoruz ki, bir toplum en zayıf halkası kadar güçlüdür. Vatandaşların ekonomik bağımsızlığı ve özgürlüğü ise ancak ekonomik demokrasiyle pekiştirilebilir. Böylelikle İzmir’de sosyal, ekonomik ve ekolojik demokrasiden oluşan yeni bir demokrasi anlayışı ortaya koyuyoruz ve bunu yerelden inşa ediyoruz” dedi.

‘ÇIKIŞ NOKTASI İZMİR’İN EKOLOJİK ZENGİNLİĞİNİ VE EKONOMİSİNİ BİR ARADA GELİŞTİREBİLMEK’

Birleşmiş Milletler’in on yedi sürdürülebilir kalkınma hedefinin tamamını kentin ana stratejisiyle bütünleştiren ilk belediye olduklarını kaydeden Soyer, sürdürülebilir gelişme hedeflerinin İzmir için iki temel anlam taşıdığına dikkati çekerek, “Birincisi refahı büyütmek ve bunu yaparken gelir adaletsizliğini engellemek. İkincisi ise şehrin büyümesini doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmek. Bu stratejinin çıkış noktası, bir yerel yönetim olarak İzmir’in ekolojik zenginliğini ve ekonomisini bir arada geliştirebilmek. Böylece İzmir’in iklim krizine ve doğal afetlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlamak. Dirençli bir şehir olmanın yolu ise yaşamı demokrasi, doğa hakları, geçmiş ve gelecekle uyumdan oluşan bir değerler bütünü olarak görmekten geçiyor” açıklamalarında bulundu.

‘İZMİR’İ BİR KÖPRÜ HALİNE GETİRİYORUZ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AAA kredi notunu taşımayı sürdürdüğünü anlatan Soyer, Buca Metrosu’nda olduğu gibi büyük ölçekli uluslararası yatırımları Türkiye’ye çekmeye devam ettiklerini açıkladı. İzmir’in ortaya koyduğu özgün şehircilik vizyonu nedeniyle dünyanın ilk CittaSlow Metropolü ilan edildiğini açıklayan Soyer, “Fuarlar başta olmak üzere çok sayıda uluslararası buluşmayı şehrimize getirerek İzmir’i, Akdeniz ve dünya şehirleri için bir köprü haline getiriyoruz. Brüksel’de ve Almanya’nın 5 şehrinde İzmir Evleri’ni açtık ve böylece Avrupa’yla şehrimiz arasında ekonomik ve kültürel iş birlikleri kuruyoruz. Tüm bunlar İzmir’de savunduğumuz demokratik değerlerin ve dünyaya açık bir yerel yönetim anlayışımızın sonucu” ifadelerini kullandı.

‘İZMİR KADİRŞİNASTIR’

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı: “Hiç şüpheniz olmasın. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, kadirşinastır. Türkiye’yi İzmir’le birlikte çok daha umutlu ve bereketli günlere ulaştırma mücadelenizde sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Biz İzmir’de bölünmeden ve kutuplaşmadan ortak bir geleceği inşa etmekte kararlıyız. Bu akşam şehrimize verilen bu ödülün İzmirlilerin bu kararlılığının bir nişanı olduğunu çok iyi biliyorum. Bu akşam burada misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Avrupa Ödülü Komitesi’nin aldığı bu karar, sadece şahsımı ve belediyemizi değil tüm İzmirlileri gururlandırmıştır. Ödülü, yüreği çokluk içinde birlik için atan 4,5 milyon İzmirli adına alıyorum. Güzel İzmir’in güzel çocuklarına ve güzel gençlerine emanet ediyorum.”

‘İZMİR CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA IŞIK TUTUYOR’

AKPM Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de APKM’de Türkiye’yi ve CHP’yi temsil eden bir İzmir milletvekili olarak İzmir’in 2022 Avrupa ödülüyle buluştuğu törende bulunmaktan duyduğu onuru dile getirerek, “Tam 100 yıl önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk genç cumhuriyete bir hedef koymuştu, bu hedef çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve aşmak hedefiydi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yol alırken bugünlerde bu hedef bize ışık tutmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, insan haklarının savunucusu olan bu değerleri yüceltmek için kurulmuş olan Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biri. 1949 yılında ‘demokrasi’ diyen bir kurumun kurucu parçasıyız. 73 yıl boyunca konseyin etkin bir üyesi Türkiye için Avrupa’nın bu değerleri vazgeçilmezdir. Avrupa bir coğrafya değil değerler bütünüdür. Kadın erkek eşitliği, adalet ve hukukun üstünlüğü, doğayla barışık yaşayan bir sürdürülebilir kalkınma perspektifi vardır. APKM bu değerleri yaşatan, geleceğe taşıyan şehirlere bu ödülleri veriyor. İzmir cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tuttuğu için bu ödülü alıyor. Tarihi dokusu, barış içinde yaşamasıyla toplumsal barışı ve hoşgörüsü ile bir yıldız konumundadır İzmir. Katılımcı demokrasiyle kentin içinde dönüşüm yaparken, halka nasıl bir dönüşüm istediğini soran bir katılımcı demokrasiden bahsediyoruz. Kadınlar yapamaz denilen işlerde inatla ‘kadınlar her şeyi yapabilirsiniz’ diyebileceği güvenceyi veren bir şehirden bahsediyoruz” diye konuştu.

Törende Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ödülü AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte tarafından alkışlar eşliğinde verildi.