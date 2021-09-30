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Kahramanmaraş'ta yurt bulamayan öğrenciler otellere yerleştiriliyor

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, kentte yurt bulamayan yaklaşık 300 öğrenciyi otellere yerleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kasım ayında 2 bin 500 kişilik yeni bir yurdun açılacağını duyurarak, "Bu süre içerisinde de belediye ve diğer paydaşlarımızla bu sorunu çözüyoruz. Kimse 'Bu şehirde yurt bulamadık, konaklayacak yer bulamadık' diyemeyecek" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Eylül 2021 Perşembe 09:29
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Kahramanmaraş'ta yurt bulamayan öğrenciler otellere yerleştiriliyor

Bu yıl yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte farklı şehirlerden kente gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrenciler için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü başta olmak üzere kentin farklı yerlerinde iletişim noktaları oluşturuldu, öğrencilerin barınma ihtiyaçları giderilmeye başlandı. Bir hafta önce başlatılan çalışmalarda bugüne kadar yaklaşık 300 öğrenci otellere yerleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, iletişim noktalarından öğrencilerin başvurularını almaya devam ettiklerini belirterek, il dışından gelen hiçbir öğrencinin konaklama sorunu yaşamayacağını belirtti. Çok yakında Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2 bin kişilik yurdunun da kapılarını öğrencilere açacağını ifade eden Güngör, şunları söyledi:

"Bazı yerlerde öğrencilerimizin yurt ihtiyaçları hasıl oldu. Bizler de belediyeler olarak ihtiyaç duyan öğrencilerimize konaklama imkanına katkı sağlıyoruz. Şehrimizde büyükşehir belediyesi, valilik, Kredi Yurtlar Kurumu'muz, bakanlığımız iş birliğinde hem üniversitede hem Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde hem belediyemiz önünde hem de sosyal medya üzerinde iletişim noktaları oluşturduk 'İhtiyaç duyan öğrencilerimiz varsa müracaat etsin' diyerek. Öğrencilerimiz başvurdular ve şu ana kadar 300 civarı öğrencimizi de yerleştirdik. Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak. Belediye olarak kurumlarımızla iş birliğinde bunlara gerekli konaklama imkanı sunmuş olacağız. Aslında Kredi Yurtlar Kurumu'muzun 2 bin kişi kapasitesi olan yurdu kasım ayında hizmete açılmış olacak ve yurt sorunu da ortadan kalkmış olacak. Bu süre içerisinde de belediye ve diğer paydaşlarımızla bu sorunu çözüyoruz. Şu ana kadar ihtiyaç duyan herkesi yerleştirdik. Kimse 'Bu şehirde yurt bulamadık, konaklayacak yer bulamadık' diyemeyecek."

Öğrenciler ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan yaptıkları çağrıyı görünce belediyeyi aradıklarını ve sonrasında otele yerleştirildiklerini belirterek Başkan Güngör'e teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiöğrenciYurtOtel
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