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KÃ¼tahya'da evde patlama: 2'si aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±

KÃœTAHYA'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esindeki 2 katlÄ± evde, gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle meydana gelen patlamada, aynÄ± aileden 2'si aÄŸÄ±r 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 09:52
KÃ¼tahya'da evde patlama: 2'si aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±

Olay, geceÂ Moymul Mahallesi DanacÄ±lar Sokak'taki 2 katlÄ± evde meydana geldi. BinanÄ±n 1'inci katÄ±ndaki evde, iddiaya gÃ¶re, gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada Ahmet YaÅŸar (55), eÅŸi Emine YaÅŸar (58), oÄŸlu SÃ¼leyman YaÅŸar (29) ve gelini Beyzanur YaÅŸar (21) yaralandÄ±. Ä°hbarla olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar, ambulanslarla TavÅŸanlÄ± DoÃ§. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SaÄŸlÄ±k durumlarÄ± aÄŸÄ±r olan SÃ¼leyman ile eÅŸi Beyzanur YaÅŸar, EskiÅŸehir Åžehir Hastanesi YanÄ±k Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Patlamaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KÃ¼tahyaTavÅŸanlÄ±EvPatlamaGazDoÄŸalgaz
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