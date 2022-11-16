KÃ¼tahya'da evde patlama: 2'si aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±

Olay, geceÂ Moymul Mahallesi DanacÄ±lar Sokak'taki 2 katlÄ± evde meydana geldi. BinanÄ±n 1'inci katÄ±ndaki evde, iddiaya gÃ¶re, gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada Ahmet YaÅŸar (55), eÅŸi Emine YaÅŸar (58), oÄŸlu SÃ¼leyman YaÅŸar (29) ve gelini Beyzanur YaÅŸar (21) yaralandÄ±. Ä°hbarla olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar, ambulanslarla TavÅŸanlÄ± DoÃ§. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SaÄŸlÄ±k durumlarÄ± aÄŸÄ±r olan SÃ¼leyman ile eÅŸi Beyzanur YaÅŸar, EskiÅŸehir Åžehir Hastanesi YanÄ±k Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Patlamaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â