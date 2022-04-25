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Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu' başlatıldığı açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Nisan 2022 Pazartesi 10:40
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (Bagok) Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; Mardin İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 569 personel görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 25.04.2022 10:45
Anahtar Kelimeler:
MardinEren Abluka6 OperasyonuTerörOperasyon
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