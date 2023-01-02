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Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı

MARDİN’in Ömerli ilçesinde valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

02 Ocak 2023 Pazartesi 09:24
Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AT 479 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'de meydana gelen kazaya ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin’de valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada, "Mardin-Midyat kara yolu üzerinde saat 07.40 sıralarında Midyat istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan, içerisinde 11 kamu görevlisinin bulunduğu aracın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazasında 6 kamu görevlisi vefat etmiş, 5 kamu görevlisi ise yaralanmıştır. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma ile Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Vefat eden kamu görevlilerine Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi. 

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz da, devlet hastanesinde, yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. (DHA)

DHA

Son Güncelleme: 02.01.2023 12:04
Anahtar Kelimeler:
MardinÖmerliKazaTrafik KazasıServisOtomobil
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