MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu

ÜSKÜDAR'DAKİ BABA EVİNE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in, Üsküdar’da bulunan baba evine ateş düştü.

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Üsküdar'da bulunan baba evine ulaştı. Şehidin acı haberinin duyulması üzerine Üsküdar'da bulunan baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, eve Türk Bayrağı asıldı. Şehit teğmen Öztürkmen'in ailesinin talebi doğrultusunda, pazar günü Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Duabey Onur ÖZTÜRKMEN şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

GİRESUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK’ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın (21) acı haberi, Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Ünal’ın acı haberi, Giresun’un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi’ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal’ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Ünal’ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal’ın, bekâr olduğu öğrenildi. (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail ÜNAL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25), acı haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Yıldız’ın acı haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi’ndeki ailesine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Kaymakamı Halid Yıldız ve İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis tarafından verildi. Şehidin babası Ali ve annesi Zübeyde Yıldız'ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. İlçe Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Yıldız’ın yakınları, taziye evine akın etti. 2 kardeş olan şehit Yıldız'n, bekâr olduğu öğrenildi.