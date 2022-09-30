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Renkli pamuklar bu yıl 3 bin dönüme ekildi

ADANA'da araştırma amaçlı yetiştirilen kahverengi tonlarındaki 'sarı gelin' ve 'gelincik' isimli pamukların ekim alanları geçen yıla göre 15 kat artarak 3 bin dönüme ulaştı. Kimyasal boya kullanmadan üretilecek doğal renkli kumaşlardan hazırlanan giyecek numuneleri, Avrupa ve ABD ülkelerindeki giyim firmalarına gönderilecek.

30 Eylül 2022 Cuma 10:49
Renkli pamuklar bu yıl 3 bin dönüme ekildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğündeki Çukurova'nın Renkli Pamuğu, 'Tekstilin Yeni Umudu' projesi kapsamında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2014 yılında tescil ettirilen kahverengi tonlarındaki 'sarı gelin' ile 'gelincik' çeşidi pamuklar, geçen yıl araştırma ve geliştirme amacıyla 200 dönümde yetiştirildi. Doğal renkli ham madde sayesinde tekstilde kanserojen tehlikesinin önüne geçmeyi hedefleyen projede, üretilen tohumlar, bu yıl özel sektör eliyle çiftçilerin kullanımına sunuldu. Kentte 3 bin dönüm arazide yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı.

'İLK KEZ DENENECEK'

Ceyhanlı tekstilci Mehmet Ali Bilici, ilk kez deneme amaçlı ektikleri ürünlerden elde edecekleri ipliklerle doğal renkli kumaşlar üreteceklerini ve bu kumaşlarla hazırlayacakları kıyafetleri Avrupa ile ABD'deki önemli giyim markalarına göndereceklerini aktardı. Bilici, "Sarı gelin ve gelincik türü pamuklar sayesinde sanayimizde kimyasal kullanımının azaltılması planlanıyor. Çünkü renkler tamamen doğal. Biliyorsunuz, pamuğu işlerken boya veriyoruz, terbiye yapıyoruz. Bu da suyun kirlenmesine, baca gazına neden oluyor. Çevreci bu projeyi desteklememiz, daha temiz bir tekstil sanayisi için başlangıç. Ürünleri işledikten sonra pantolon, gömlek, ceket yapacağız, dünyanın en önemli firmalarına göndereceğiz. Talep olması halinde devamlı üretime sokacağız. Ülkemiz açısından ilk kez denenecek. Hayırlı bir iş olacağına inanıyorum" dedi.

'TEKSTİLE ÇOK CİDDİ TALEP VAR'

Ziraat Yüksek Mühendisi Fatih Karataş ise renkli pamuklara talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tekstil sanayisinde ayrı konseptte değerlendirilecek ürünler. Tohumun ıslahında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılamak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ekim alanları her geçen gün daha da artıyor. Gelecek yıl 4-5 kat daha artacağına inanıyorum. Tekstile çok ciddi talep var. Bu projenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm çiftçilerimizin bu ürünlere sıcak bakmasını ve tekstil sanayimize destek vermesini bekliyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPamukRenkli Pamuk
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