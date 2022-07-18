Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 38
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.441,74
ALTIN
963,39
DOLAR
17,46
STERLİN
20,98
EURO
17,78
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38), Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi. Saniye Taşkın, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu askerlerle beraber taşıdı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:56
Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesine PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Hakkari'den askeri uçakla dün Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanındaki törenin ardından şehit Taşkın'ın cenazesi, kara yoluyla götürüldüğü baba ocağı Oltu ilçesindeki devlet hastanesinin morguna konuldu.

Erzurumlu Şahine-Necati Taşkın çiftinin 6 çocuğundan olan, evli ve 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak, Tuzla Mahallesi'ne getirildi. Saniye Taşkın, mahalle camisinde eşinin tabutunu askerlerle omuzlayıp, "Ben taşırım" diyerek uzun süre yürüdü. Şehidin tabutunun etrafını saran yakınları, gözyaşı döktü.

Şehit Selahattin Taşkın, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehitUzman çavuşSelahattin TaşkınErzurumOltu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı
Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı
Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum 
Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum 
Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans