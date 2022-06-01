Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT'te PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan (29), memleketi Balıkesir’de düzenlenen askeri tören ile gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.