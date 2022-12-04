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Silahlı yaralamanın şüphelisi sorgulamasında 2 cinayeti itiraf etti

KARAMAN'da Aziz S., parkta tartıştığı Ali Atakan Yıldız'ı (20) tabancayla ateş ederek yaraladı. Polis tarafından yakalanan Aziz S.’nin, sorgulamasında kısa süre önce Aydın Çaltı (35) ile Veli Ulusan'ı (36) öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği adreste 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

04 Aralık 2022 Pazar 21:44
Silahlı yaralamanın şüphelisi sorgulamasında 2 cinayeti itiraf etti

Olay, akşam saatlerinde Ahi Osman Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı'nda meydana geldi.  Aziz S., parkta iddiaya göre borç- alacak nedeniyle tartıştığı Ali Atakan Yıldız'ı, tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Ali Atakan Yıldız, yaralı halde yaklaşık 150 metre uzaklıktaki polis merkezine giderek yardım istedi. Yıldız, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kısa sürede saldırgan Aziz S.'yi yakaladı.

İKİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Aziz S., sorgulamasında kısa bir süre öncede Urgan Mahallesi'nde taş ocağı mevkisinde yine aralarında borç- alacak meselesi bulunan Aydın Çaltı ve Veli Ulusan'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Aziz S.'nin itirafı üzerine belirtilen adrese giden polis, Çaltı ve Ulusan'ın cansız bedeniyle karışlaştı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

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KaramanCinayetYaralamaşüpheliPolisItiraf
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