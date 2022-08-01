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Televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı

TRABZON'da, polisin takip sonucu durdurduğu otomobildeki televizyonun içinde, piyasa değeri 300 bin lira olan 300 gram metamfetamin ele geçirildi. 

01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:44
Televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldığı D.G.’nin otomobilini, Vakfıkebir ilçesinde durdurup, arama yaptı. Araçta kartonla muhafaza edilen, arızalı tüplü televizyon içine gizlenen 300 gram metamfetamin ele geçirildi. D.G. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin ise 300 bin lira olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda uyuşturucunun bulunma anına ait görüntüleri sosyal medyadan, "Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan ve yaklaşık bin insanımızı zehirleyebileceği değerlendirilen 300 gram metamfetamin ele geçirilmiştir" notuyla paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonTelevizyonUyuşturucuNarkotik
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