Trabzon'da sahipli köpeklere 'ağızlık' kararı tartışması

Trabzon'da sahipsiz köpek ve kedilerin ısırması sonucu 9 ayda 2 bin 514 kuduz şüpheli temas vakası görülmesi nedeniyle 20 Ekim'de Valilik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca sahipli köpeklerin dışarıda ağızlık takılarak gezdirilmesi kararı alındı. Vakaların yüzde 32'sine sahipli, yüzde 63'üne ise sahipsiz hayvanların neden olduğu belirtildi. Ayrıca sahipli hayvanların yüzde 42'sinin aşılı, yüzde 58'inin aşısız olduğunun bildirildiği kararda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ağızlık denetimlerinin yapılacağı vurgulandı. Karara hayvanseverler ise tepki gösterdi.

'HALKI PANİĞE SÜRÜKLER'

Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erol Sayın, sağlıklı hayvanların salyasında kuduz virüsü bulunmadığını belirterek, "Köpekler, kuduz virüsü taşıyan hayvanlar değildir. Yarasada kuduz virüsü vardır ama hastalık yapmaz. Köpekleri de yarasa sınıfına sokmuşsunuz gibi oluyor. Bu, halkı paniğe sürükler. 'Salyada kuduz virüsü var' demek, 'O hayvan kuduz' demektir. Sağlıklı hayvanların sokakta ağızlıkla gezdirilmesi önlem değildir. Sahiplerine, köpeklerin kuduz aşısı olup olmadığı teyit edilmeli. Eğer aşısı yoksa en yakın birimde yapılması sağlanmalı. Kuduz aşısı olmayan köpeklerin de sokakta gezdirilmesine izin verilmemeli. Sağlıklı bir köpeğin sokakta tasması ile gezmesi gayet doğaldır; ağızlık gerektiren bir hadise değildir. Boşuna panik yapmanın bir esprisi yok. Son 10 senede kent nüfusunun yaşadığı yerlerde kuduz hastalığı yok. Böyle bir karantina da yok. Hıfzıssıhha Kurulu kararına böyle bir maddeyi eklerseniz sanki şehirde kuduz vakası var da halktan saklanıyormuş gibi algılanır" dedi.

Yasaklı ırklar için ağızlık takmanın kanunen zorunlu olduğunu söyleyen Sayın, "Golden gibi saldırgan olmayan ya da Pincher gibi küçük ırklar, neden ağızlık ile gezmek zorunda? Köpeğin ağızlık takılabilecek kadar ağzı yok. Kimseye bir şey yaptığı yok. Zaten zor nefes alıyor. Sırf tedbir olsun, diyerek ağızlık ile dolaştırılmaları şartını neden eklediler?" diye konuştu.

'TERK EDİLMİŞ KÖPEKLERİ AŞILAMAK DAHA AKILCI'

Kuduz virüsünün yaban hayatındaki canlılardan kedi ve köpeklere bulaştığını anlatan veteriner hekim Ahmet Zeki Gültepe de "Köpeğinizle birlikte pikniğe gidip tasmasını çözdünüz. O sırada tilki ile karşılaştı. Tilkide kuduz var ve köpeği ısırdı veya köpeğiniz kuduz virüsü olan bir eti çiğ biçimde tüketti ve semptom gösterdi. Bunun olma ihtimali, klinikten çıktıktan sonra bir aracın size çarpma ihtimalinden çok daha düşük fakat milyonda bir bile olsa bu da bir ihtimal. Ancak kırsaldan şehre gelebilir. Örneğin; Zigana'da terk edilmiş yüzlerce köpek var. Başıboş köpekler, kırsalda çakal, kurt, tilki gibi hayvanlarla bir araya gelebilecek durumda. Şehirdeki köpeklere ağızlık takmak yerine kırsaldaki terk edilmiş köpekleri aşılamak, daha akılcı bir yöntem" dedi.

'KAÇ POZİTİF VAKA OLDUĞU BELİRTİLMEMİŞ'

Hayvan sahiplerinin, kedi ve köpeklerinin sorumluluğunu almak zorunda olduğunu kaydeden Gültepe, "Paylaşılan istatistiklerin 'Kedi ve köpek ısırdı' şeklindeki hastane başvuruları olduğunu düşünüyorum. Açıklamada sahipli ve sahipsiz hayvan yüzdeleri belirtilmiş ama kaç tane pozitif vaka olduğu belirtilmemiş. Bu kadar kuduz pozitif olsa yer yerinden oynardı. Hayvan sahipleri, hayvanlarının aşısını tam anlamıyla yaptırmak zorunda. Bu hem kendi hem çevre hem de köpeğinin sağlığı için gerekli fakat kuduz aşısı olup olmadığını denetlemek, bütün köpekleri zan altında bırakmaktan daha doğru bir çözüm" diye konuştu.

Karar karşısında şaşkın olduklarını dile getiren Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da "Boxer, Pug, French Bulldog gibi ırklar, ağız yapısı itibarıyla maske takılmasına uygun hayvanlar değil. Golden ırkı, zaten en sakin ve uysal hayvanlar. Ayrıca kararlarda kedi ve köpeklerin gürültü yaptıkları, insan sağlığını ve çevreyi olumsuz olarak etkiledikleri belirtilmiş. Diyelim ki köpekler kısırlaşmadığı içindir. Normal şartlarda asla çeteleşmezler. Kısırlaşmayan köpekler çete halinde gezerler ama daha kedilerin çeteleştiğini görmedik. Sadece besleyenler olunca gelip, ayaklarına dolanırlar" dedi.

'HAYVANIMA KESİNLİKLE AĞIZLIK TAKMAYACAĞIM'

Pug ırkı köpeğinin ağız özelliği nedeniyle nefes almakta zorlandığını söyleyen Miraç Furuncu ise "Köpeğimizin kuduz olma ihtimali yok çünkü aşıları tam. Bu hayvana kesinlikle ağızlık takamayız. Bunlar, doğuştan astım hastası. Karar verirken cins olarak ayırmaları gerekiyordu. Hayvanıma kesinlikle takmayacağım. Gerekirse kimliğini her dakika yanımda taşıyıp, sorduklarında kuduz aşısı olduğunu beyan edeceğim" diye konuştu.