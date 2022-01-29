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Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ocak 2022 Cumartesi 16:33
Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece, kar kalınlığı ise 110 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’a hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kayakseverler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Soğuğa rağmen güneşli havanın hakim olduğu Uludağ’a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, kış lastiği takılı olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Kızıyla birlikte Uludağ'a gelen Serli Timurcuoğlu, "Sömestir tatilimiz başladı. Kızımızın kayak öğrenmesi için geldik. Kızımı kayak kursuna yazdırdım. Kayakçı yetiştiriyoruz. Burası çok yoğun ama çok güzel. Kar ve kayak yapmak çok eğlenceli. Güzel bir şekilde tatilimizi yapıyoruz" dedi.

Çocuğunun sömestir tatilini fırsat bilip Uludağ'a geldiğini belirten Sevil Zarmanoğlu, "Hemen hemen her sene buraya geliyoruz. Kızım ve ailemle geldim. Uludağ harika bir yer. Pistler çok kalabalık. Uludağ'ı çok seviyoruz" diye konuştu.

Uludağ'a İstanbul'dan geldiğini belirten Cem Işıklı da, "Tatil için buradayım. Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Bugün hava da güzel. Kayak yapmayı öğreniyorum. Her şey keyifli" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağTurizmKış TurizmiKayakTurist
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