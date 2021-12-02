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Van Valisi Bilmez, ekmek zammını onaylamadı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği bünyesinde kurulan komisyonun aldığı ekmeğin 2,5 liradan satılma kararını onaylamadı. Vali Bilmez, “Zammı onaylamadık ve odayı da uyardık. Ekonomik dengeler oturduğunda bu konuyu bir daha görüşürüz” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Aralık 2021 Perşembe 11:17
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Van Valisi Bilmez, ekmek zammını onaylamadı

Van'da ekmek zammı ile ilgili Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen komisyon, ekmeğin 2,5 liradan satılması için karar aldı. Bu karar sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez açıklama yaparak, zam talebini kabul etmediklerini belirtti. Zammı onaylamadıklarını ve odayı da uyardıklarını söyleyen Vali Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Fırıncılar zam istediler, kabul etmedik. Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü buraya geldi. 5 fabrikamıza istedikleri kadar buğday verebileceklerini, stoklarının fazlasıyla dolu olduğunu söyledi. Buradaki fabrikalarla, esnafa çuvalı 185 liradan ödemeyi tahakkuk edeceklerini belirtti. Bu fiyatın üstünde fırıncı esnafına un satarlarsa onun buğdayını kesecekler. Bu da piyasanın neredeyse yarı yarıya fiyatı demek. Onun için biz zammı onaylamadık ve odayı da uyardık. Ekonomik dengeler oturduğunda bu konuyu bir daha görüşürüz. Şu an Toprak Mahsulleri Ofisi’nin desteklediği 5 fabrikamız var. Bugün 5 fabrikayı bir araya getirdik. Ofis bütün buğday ihtiyaçlarını karşılayacak. Onlar da taahhüt imzalamışlar. Üreticiye 185- 183 liradan unu satacaklarını taahhüt etmişler. Biz de bu fiyatları sürekli kontrol edeceğiz. Taahhütlerine uymazlarsa ofis desteğinden yoksun kalacaklar. Bir sondaki partide kendilerini mal verilmeyecek. Onun için kimse vatandaşımızı mağdur etmesin. Bölgemiz ekonomik anlamda düşük verilerin çok olduğu bir bölge. Ekmek, giderler arasında en büyük kalemi oluşturuyor. Onun için kimse vatandaşımızın ekmeğiyle oynamasın. Bütün fırıncılarımızı ve fabrikalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Onlar da vatandaşımızı desteklesinler. İlerdeki süreçte fiyat tevzi edilmesi gerekirse o zaman oturur değerlendiririz. Her fabrikaya biner ton un verildi. Ne kadar talepleri varsa bundan sonra da karşılanacak. Ekmeğin 2,5 liradan satılmasını onaylamadık. Bu krizi fırsata çevirip toplumda bir panik yaratmaya ihtiyaç yok. Buğday stoğumuzda bir sıkıntı yok" dedi.

DHA

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VAN Valisi Ve Büyükşehir Belediye Başkan VekiliMehmet Emin BilmezEsnaf Ve Sanatkar Odaları BirliğiEkmekZam
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