Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1391.74
ALTIN
496.21
DOLAR
8.8173
STERLİN
12.1061
EURO
10.3264
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...
Personel hizmeti alınacak
Personel hizmeti alınacak
Akademik Personel Alınıyor 
Akademik Personel Alınıyor 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı...

Yunanistan unsurlarının geri ittiği 197 göçmen kurtarıldı

İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 114 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 197 göçmen de kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2021 Salı 08:20
0 Okunma
Yunanistan unsurlarının geri ittiği 197 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu bir teknenin Seferhisar açıklarında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 114 kaçak göçmenin bulunduğu tekneyi durdurdu. Yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan,  Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 göçmen Dikili açıklarında, 23 göçmen Karaburun açıklarında ve 2 göçmen ise Foça açıklarında kurtarıldı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirSeferihisarGöçmenKaçak GöçmenYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'daki hayvanseverlerden barınak önünde eylem
Ankara'daki hayvanseverlerden barınak önünde eylem
Girit Adası açıklarında deprem
Girit Adası açıklarında deprem
43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans