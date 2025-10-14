KIEV (AA) - Zelenskiy, sosyal medya hesapları ve cumhurbaşkanlığı sitesinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Trump ile 17 Ekim'de Washington'da bir araya geleceğini anımsatan Zelenskiy, söz konusu toplantı için hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, 'Başkan Trump ile yapacağımız görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz.' ifadesini kullandı.

Geçen günlerde ABD Başkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu 'PATRIOT' hava savunma sistemleri ile 'Tomahawk' seyir füzelerine ilişkin de konuştuklarını ifade etti. Zelenskiy, 'Hassas konuları yüz yüze görüşmek önemli, telefonda her şeyi anlatamazsınız.' diye konuştu.

Gazze'de ateşkesin sağlandığını anımsatan Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti:

'Orta Doğu'da artık savaş olmadan yaşamak için ciddi fırsatlar var. Bu, Rusya'nın saldırganlığını durdurmaya ikna edilebileceğini gösteriyor. Aslında Rusya artık küresel istikrarsızlığın, küresel savaşın ana kaynağıdır. Bu kaynağı kesmek gerekiyor.'

Muhabir: Davit Kachkachishvili