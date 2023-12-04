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Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Hasan Arat, teşekkür konuşması yaptı

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Hasan Arat, teşekkür konuşması yaptı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:

Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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