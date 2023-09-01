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Balıkçılar yasağın sona ermesinin ardından yeni sezonun ilk avı için denize açıldı.

Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak, bereketli, kazasız belasız, bol balığın olduğu bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

Eylül ayında denizde hamsi, çinekop, istavrit ve mezgit avlanmasını öngören balıkçılar, yeni sezonda verimli bir sezon geçirip vatandaşın ucuz fiyata balık yemelerini sağlamayı hedefliyor.

Balıkçı lar, denizlerde av yasağının sona ermesine dakikalar kala Karadeniz Ereğli Bozhane Limanı'nda son hazırlıklarını ve kontrollerini yaptı.

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