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10. Turkish Open için ayrıca 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te açılış seremonisi düzenlenecek.

Organizasyonda yarın yıldızlar, 7 Temmuz'da gençler, 8 ve 9 Temmuz'da ise büyükler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Turnuvada büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Büyükler kategorisindeki karşılaşmalar 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek.

Şubat ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen turnuvaya 40 ülkeden 1429 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 6-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.

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