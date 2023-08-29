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Öte yandan M.S.L'nin, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğu ve birçok ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

İncelemede şüphelinin, çalışanlarıyla eğlence amaçlı olarak kurusıkı tabancayla ateş açtığı belirlendi.

Çalışmalar neticesinde 2 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görüntüdeki M.S.L. gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı 'nda bir kişinin silahla havaya ateş açtığı görüntülerin basında yer alması üzerine çalışma başlattı.

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