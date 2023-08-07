İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi tarafından birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem Ayı dolayısıyla Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan 18 bin aşure vatandaşlara ikram edildi. Cami, meydan ve pazarlarda aşure dağıtımı yapan Belediye, ilk dağıtımını metrobüs meydanında gerçekleştirdi. Aşure dağıtımlarına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

“Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramı yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem Ayı’nın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, “Muharrem Ayı’nın birliğini ve bereketini, Beylikdüzü Mutfak’ta pişen aşureleri komşularımızla paylaşarak yaşadık. Muharrem ayı münasebetiyle her sene geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımını ilçenin birçok noktasında gerçekleştiriyoruz. Aşure paylaşım ve berekettir. Bu mübarek ayın birlik ve berberliğimizi daim kılmasını ve kardeşlik içerisinde nice aşure günleri yaşamayı diliyorum” şeklinde konuştu.

HABER: METE YILMAZ