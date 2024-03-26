Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aytürk Kıyıcı tarafından belirlenen aday kadro, 28 Mart Perşembe günü Antalya'da bir araya gelecek.

Ay-yıldızlılar, B Ligi 6. Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü Faroe Adaları, 9 Nisan Salı günü ise Ermenistan ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında da 6 Nisan Cumartesi günü Faroe Adaları ile Ermenistan karşı karşıya gelecek. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak maçların tümü saat 16.00'da başlayacak.

B Ligi'nde yer alan altı grubun birincisi ve en iyi dereceyi elde eden ikinci takım, 2024-2025 1. tur için A Ligi'ne yükselecek.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Defne Sarıoğlu (Union Berlin Frauen), Aylin Nur Yıldırım (Winterthur), Selenay Doğan (RAEC Mons)

Defans: İlayda Cansu Kara, Berfin Elif Ceylan (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Nihal Saraç (ALG Spor), Beril Beceren (Dudullu), Tuana Demirbaş (Şehzadeler 8 Eylül Spor), Yaren Aydoğdu (Borussia Mönchengladbach), Yuna Demir (SV Hegnach), Şura Vural (Boyabat Eğitimspor)

Orta Saha: Aysha Tural (Real Jersey), Lina Medine Titiz (As Saint Priest), Yaren Sürül (13 Bad Neuenahr), Tuana Yılmaz (Fatih Vatanspor), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), Azra Tıraş (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Sara Emile Temel (Fortuna Sittard), Gülşah Güvendi (Bornova Hitapspor), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Milndal BK), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach)

Forvet: Pınarsu Cılız (Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Mine Yıldız (Horozkent SK)