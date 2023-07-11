İSTANBUL- 4 Haziran 2023 tarihinde iki oturumda gerçekleşen LGS sınavı, ülke genelinde %82 katılımla gerçekleşti. 26 Haziran Pazartesi günü MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde öğrencilerin net ortalaması artarken, sınava giren 1 milyon 30 bin 195 kişi arasından 562’si 500 tam puan alarak zirveye yerleşti. Bunlardan ikisinin aynı eğitim kurumundan mezun olduğu dikkatleri çekerken, köklü kurumun tam puan olmasa da sınava katılım sağlayan diğer öğrencilerinin de sınavda yüksek net yaptığı açıklandı. 1986 yılından beri kaliteli ve çağdaş eğitimci kadrosu ile Avrupa standartlarında eğitim veren Sevinç Kurumları, 2023 LGS sınavında belirleyici role sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sevinçlilerden 2023 LGS’de Yüksek Netler Geldi!

Milyonlarca öğrencinin hayatını etkileyen 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) açıklanırken, Türkiye’nin öncü eğitim kurumlarından olan Sevinç Eğitim Kurumları, sunduğu eğitimin kalitesini yeniden ispatladı. Sevinçli 2 öğrenci sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşırken sınava giren diğer Sevinçliler de benzer bir başarı grafiği çizdi. Öğrencilerin %10’u ilk %1’lik dilimde yer alarak istedikleri okula gitmeyi garantilerken, %54’ü ilk %7’lik dilime, %62’si ise ilk %10’luk dilime girdi. Bu yüksek başarı öğrencilerin 4 yıl sonra YKS’de çok daha yüksek puan elde edeceğinin habercisi oldu ve Sevinç Okulları’nın ülke geneline kıyasla çok daha modern bir eğitim verdiğini doğruladı.

Sevinçli Öğrenciler Bütün Derslerde Türkiye Genelinden Açık Ara Önde Puan Yaptı!

Sınava giren öğrenciler sadece genel puanlamada veya tek bir konuda değil, bütün derslerde genel ortalamanın fazlasıyla üzerinde kaldı. Yapılan açıklamaya göre Sevinç Eğitim Kurumları öğrencileri; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere bütün sınav konularında Türkiye genelini geride bırakarak zirveye oturdu. Özellikle matematik, Türkçe ve fen bilimleri gibi hem 4 yıl sonraki YKS sınavını yakından ilgilendiren, hem de öğrencilerin mantık yürütme, yorumlama, kavrama gibi becerilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu kanıtlayan derslerde yapılan netler genelin ya iki katına yakın ya da iki katından fazlaydı. Çağdaş ve modern bir birey olmayı gerektiren, aynı zamanda dünya standartlarında eğitimi bir kez daha kanıtlayan yabancı dil netleri de ülke geneline kıyasla iki kat daha yüksekti.

Türkiye genelinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil netleri sırasıyla 9,99, 5,95, 9,01 ve 4,91 idi. Özellikle Türkçe, matematik ve yabancı dilde yapılan netler öğrencilerin rakiplerine yüksek fark atmasında etkili oldu. Nitekim aynı derslerde Sevinçli öğrenciler sırasıyla 16,53, 15,39, 16,46 ve 9,51 net yaparak tüm alt testlerde başarılarını gösterdi. Din kültürü ve inkılap tarihi derslerinde de genel ortalamanın üzerinde bir başarı performansı sergilendi. Türkiye genelinde bu dersler için net ortalaması sırasıyla 6,29 ile 6,06 iken; Sevinçli öğrenciler burada da farklarını kanıtlayarak aynı derslerde 8,97 ile 9,47 net yaptı. Sonuç olarak kaliteli eğitim kurumunda öğrenimini sürdüren öğrenciler Türkiye genelinde istedikleri okullara girmeyi garantiledi ve daha parlak bir geleceğe hazırlanmaya başladı.

LGS’de Alınan Başarı Daha Yüksek Potansiyelin Habercisi Olabilir!

Kurulduğu tarih olan 1986’dan beri yerel kültürü önemseyen, bir yandan da dünyadaki gelişmeleri takip ederek eğitim sistemini güncelleyen Sevinç Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi bu yıl da bu yenilikçi duruşun meyvelerini topladı. Sevinçli öğrenciler, önceki yıllara benzer şekilde LGS 2023 sınavında, sınavı açık ara önde tamamlayarak geleceklerini garanti altına aldılar. Eğitim kurumları tarafından büyük coşkuyla karşılanan bu sevinçli haber ise aynı öğrencilerin 4 yıl sonra gerçekleşecek olan ve şimdikinden daha fazla önem taşıyan YKS’de yapacakları daha yüksek netlerin erken habercisi olarak yorumlandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin bütün ders konularında doğru net sayısının fazla olmasının temel nedeni, hem eğitim kadrosunun hem de ders içeriklerinin her dönem güncele uyum sağlayacak şekilde yenilenmesiydi. Ayrıca kurumun kendi eğitimcilerine sağladığı ve ömür boyu gelişimi hedefleyen mesleki eğitim sistemi de alanında hizmet veren öğretmenlerin, sınava hazırlanan öğrencilere, ezbere dayalı bir öğreti yerine temel mantığı kavramaya yönelik bir eğitim sunduğunu gösterdi. Bu da her bir öğrencinin bütün soruları anlayarak yanıtladığını, doğru çözümleme tekniklerine sahip olduğunu, aynı zamanda stres yönetimi, zaman kullanımı, optik form teslimi gibi konulardaki ustalığını kanıtladı. Dolayısıyla temel tekniği yeterli şekilde alarak gelişen öğrenciler sadece LGS’de derece almakla kalmadı, aynı zamanda başarılı ve parlak bir geleceğe doğru ilerlediklerini de vurgulamış oldu.

HABER: METE YILMAZ