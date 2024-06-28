Ünlülerin başına gelmiş olduğu iniş ve çıkışlar çalkantılı magazin haber ile karşımıza çıktı. Kimsenin bilmediği sessizce yaşanan boşanma haberleri, bolca eleştriler ve tartışmalarla dolu bir yıl olarak yaşanıyor.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanma Olayı

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı olan Mehmet Dinçerler, evlilklerinde yaşamış oldukları sorunları aşamadı ve magazin haber dünyasında yollarını ayrılma kararı aldılar. Boşanma sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve büyük olaylar iki tarafın yapmış olduğu açıklamalar ile magazin haberleri ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hadise’nin vermiş olduğu konserlerde sahne performansları ve kişisel açıklamaları uzun süre gündemden düşmedi.

Cannes Film Festivali ve Esra Dermancıoğlu

Cannes Film Festivali’ne katılan Türk oyuncuların kıyafet seçimi ülke üzerinde sıklıkla konuşulan konular arasındaydı. Magazin haberleri sürecinde ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu büyük bir tartışma yaratarak festivalde bulunan kadın oyuncuların çıplaklık üzerinden eleştirerek olay çıkarmasına sebep oldu magazin haber konusu olan konuşmada: "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi" diyerek eleştrileri Esra Dermancıoğlu üzerine gelen tepkiler oldukça büyüdü ve sonrasında yapılan açıklamalar oldukça uzun süre konuşuldu.

Tolga Çam ve Darp İddiası

Modacı olan Tolga Çam, tekne turu esnasında darp edildiğini iddia ederek sosyal medyadaki sevenleri ile bu olayı paylaştı. Bununla birlikte magazin haber dünyasında büyük yankı uyandırarak Tolga Çam’ın darp sonrası yapmış olduğu açıklamalar olayın detayları ve büyük ses getirmesi medyada geniş yer aldı. Olayların ardından tekne kaptanı da açıklamalarda bulunarak iddiaları reddetti ve magazin dünyasında en çok konuşulan olaylar arasında yer aldı.

Bensu Soral Hakan Baş Evlilik Problemleri

Türkiye’de en çok konuşulan haberlerden biri ise magazin haberi ünlü oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş’ın evlilik sürecinde yaşamış oldukları kriz oldu. Çiftin ayrılma haberleri sebebiyle magazin haberleri büyük tepki topladı. İlişkilerinde yaşamış oldukları problemleri ve ayrılık söylentileri başta sosyal medya olmak üzere magazin dünyasında da sıklıkla konuşuldu. Çiftin hayranları ve magazin gündemi bu konuyu yakından takip ettiler.