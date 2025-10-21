MALATYA (AA) - 2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de maçı izledi.

Bakan Bak, Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şunları kaydetti:

'Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana Takımı'nı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.'

Muhabir: Yeter Erdine,Fatih Gazioğlu